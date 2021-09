Politica |

Comunali 2021, "Savona Popolare" scende ufficialmente in campo: presentati i 32 della lista per Versace sindaco

L'ex primario di Reumatologia non ha dubbi: "Tutti abbiamo a cuore la città". Il sottosegretario Costa: "Grazie a chi si è messo a disposizione"

"Siamo una squadra estremamente importante, con tante persone semplici e neofiti della politica, ma candidati scelti con attenzione che hanno a cuore la città". Anche "Savona Popolare" ha presentato nel pomeriggio nel cuore della città della Torretta la lista in corsa per le prossime comunali a sostegno del candidato sindaco Francesco Versace. Ex capogruppo di Forza Italia e presidente della Terza Commissione aconsiliare, il dottor Versace ha raccontato, dopo 37 anni da medico, cosa lo ha spinto a candidarsi: "Oggi mi trovo a fare il medico di un paziente particolare che è la città di Savona, ma ci sentiamo pronti. Analizzeremo i problemi partendo dalle piccole cose per risolvere quelle più grosse. Noi siamo moderati e per questo ci confronteremo con tutti. Chi me lo ha fatto fare? Lo devo alla mia nipotina che ha solo 2 anni, le ho promesso che quando sarà più grande le lascerò una città migliore". Si è poi parlato dei temi centrali su cui la lista concentrerà i propri sforzi, come il decoro cittadino, l'attenzione verso le necessità di giovani e bambini, la sanità e i servizi di prossimità. A chiudere l'incontro il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: "La politica ha bisogno di un rinnovamento, di persone che la interpretino con un senso di gratuità e proprio da qui, dalle comunali dove si può trovare un rapporto diretto, dobbiamo trovare la vera politica. Vedere un ragazzo di 18 anni, così giovane, che sente il bisogno di mettersi a disposizione della città come un signore di 82 anni, perché abbiamo visto come sia sbagliato pensare di rinnovare solo 'rottamando': per questo ringrazio tutti i candidati. E ringrazio anche l'amico Francesco per la sua scelta di candidarsi". "Savona è una città che ha bisogno di rilanciarsi, partendo da quei piccoli problemi nei confronti dei quali i cittadini si scontrano quotidianamente. Fate sapere ai cittadini che ci siete per loro" ha concluso Costa.

I.P.E.

