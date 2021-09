Politica |

Savona 2021, il candidato sindaco Aschei su Funivie: "Bisogna lavorare a testa bassa sul tema"

L'esponente di "Andare oltre" presente per portare il proprio supporto ai lavoratori durante il presidio dello scorso 9 settembre

C'era anche il candidato sindaco dottor Luca Aschei giovedì 9 settembre a portare la propria solidarietà e vicinanza ai 68 dipendenti di Funivie Spa in presidio sotto la sede della Provincia per chiedere una soluzione più rapida alla crisi, in particolare infrastrutturale, che vede coinvolta l'azienda dal 2019, quando a causa del maltempo crollarono quattro piloni fermandone l'attività. Occupazione, infrastrutture e ambiente. Sono questi i tre temi che l'impianto coniuga: "E' una questione complessa, ma io ricondurrei tutto al problema del lavoro - dice il candidato Aschei - importantissimo e basilare per questa città e per le zone limitrofe che sono in una situazione disastrosa. Occorre prendere in mano la situazione e spingere su questo che dà dignità alle persone, alle famiglie, alle città e a tutti noi". Proprio per questo anche la vicenda dell'impianto a fune è motivo di attenzione da parte della lista "Andare Oltre con Aschei sindaco", con il candidato alla carica di primo cittadino che assicura: "Siamo nuovi, l'unica cosa che possiamo dire è che sappiamo rimboccarci le maniche e lavorare a testa bassa, e questo di Funivie è uno dei temi più importanti" conclude il dottor Aschei.

I.P.E.

