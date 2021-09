Politica |

Savona 2021, Forza Italia e Udc presentano i candidati a sostegno di Schirru. Bagnasco (Fi): "Una lista competitiva e non completativa" (FOTO e VIDEO)

Sulla candidata Giuseppina Rizzotto e il clamore degli ultimi giorni: "Se tanta attenzione nei suoi confronti l'abbiamo nei voti abbiamo vinto le elezioni"

"È una lista di persone nuove, professionisti inseriti nel tessuto della città e non solo, ci sono diversi giovani, la definirei competitiva e non completativa". Così il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco ha definito la lista che mette insieme proprio i forzisti e l'Udc a sostegno del candidato sindaco Angelo Schirru Angelo Schirru e che ha presentato i suoi componenti questa sera in Corso Italia. Nelle ultime settimane era circolata la voce che ci fossero difficoltà per i due partiti nella creazione della lista, aspetto questo smentito proprio da Bagnasco. "Ringrazio il sindaco di Alassio e coordinatore provinciale Marco Melgrati per il suo impegno, che non mi ha mai comunicato problematiche, noi tutte queste difficoltà non le abbiamo viste e siamo arrivati nei tempi corretti" prosegue. Al centro dei riflettori per via dei diversi manifesti in giro per la città, la candidata Giuseppina Rizzotto, che ha fatto parlare di sè per un video osè a lei associato, che la stessa ha smentito con una storia su Instagram, presentando successivamente una denuncia per diffamazione. "L'ho conosciuta oggi, se n'è parlato e se tanta attenzione nei confronti di questa candidata l'abbiamo nei voti abbiamo vinto le elezioni" ha detto scherzando Bagnasco - Questa partita è molto delicata e si gioca sugli equilibri e sul metodo don't e soprattutto su quanti voti questa lista riesce a prendere". "È stata una partita molto dura mettere insieme la lista, ma l'abbiamo vinta, questa alleanza sarà qualcosa di più e darà dei frutti positivi su Savona. Il mettere insieme l'Udc e Forza Italia infatti sarà il valore aggiunto. Angelo Schirru è all'interno di un tessuto cittadino e sociale non da poco" continua il coordinatore regionale dell'Udc Umberto Calcagno. "Ci siamo presentati volontariamente per aver cura di Savona, i problemi sono tanti e per fortuna quelli economici si stanno risolvendo, quindi potremo pensare ad alcuni investimenti. Diamoci da fare, cerchiamo di essere coesi con tutti i candidati della coalizione, deve nascere una forza importante per la città" ha concluso il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Angelo Schirru. Tutti i candidati della lista Forza Italia/Udc: Roberto Pizzorno, 61 anni segretario provinciale Udc;

Alessandra Stettini, 34 anni, pedagogista clinico;

Andrea Cona, 40 anni, direttore operativo società trasporti e logistica;

Emanuela Peluffo, 43 anni, maestra di danza;

Rosario Merenda, 72 anni, medico chirurgo;

Daniela Tellini, 57 anni, infermiera;

Diego Ratto, 53 anni, dipendente;

Enrica Aimo, 52 anni, dipendente;

Clara Chiodini, 60 anni, pensionata;

Andrea Antonelli, 34 anni, disptcher;

Giuseppina Piscitello, 69 anni, imprenditrice agricola;

Luca Aliprandi, 52 anni, dipendente;

Manuela Ratto, 43 anni, casalinga;

Cecibel Tanya Calderon Da Costa, 50 anni, dipendente;

Sebastiano Tarò, 37 anni, imprenditore;

Maurizio Scarrone, 62 anni, imprenditore;

Manuela Cerutti, 65 anni, collaboratrice domenisca;

Giuseppina Rizzotto, 39 anni imprenditrice;

Genni Re’, 36 anni, casalinga;

Sara Ciarlo, 36 anni, commerciante laureata in lettere;

Caterina Pera, 43 anni, casalinga;

Fabrizio Dotta, 54 anni, geometra;

Fluturim Ismailisufaj, 23 anni, dipendente;

Luciano Biancola, 35 anni, dipendente.

Luciano Parodi

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.