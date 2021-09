Cgil Savona, nasce la Sezione Anpi della Camera del lavoro

“Oggi pomeriggio l’assemblea degli iscritti al Circolo ANPI della CGIL di Savona ha votato la costituzione della nuova Sezione ANPI della Camera del Lavoro CGIL di Savona”. A comunicarlo sono il presidente del Comitato Provinciale ANPI di Savona, Samuele Rago, e il segretario generale della Camera del Lavoro di Savona, Andrea Pasa, che sottolineano come il passaggio da Circolo a Sezione rappresenti, visto anche il numero di adesioni, un necessario riferimento organizzativo per gli associati all’ANPI operanti nelle strutture savonesi della CGIL.

Per Samuele Rago e Andrea Pasa la nascita della Sezione rafforza ancora di più il già forte e storico rapporto tra le due associazioni, in generale e nella nostra provincia in particolare.

Andrea Pasa evidenzia come l’iniziativa avvenga nell’anno in cui si celebra il 120.mo anniversario della nascita della Camera del Lavoro di Savona, una “lunga storia” che ha visto, dal momento della fondazione dell’ANPI fino ad oggi, innumerevoli momenti di condivisione e di iniziative comuni.

La sede della nuova Sezione ANPI della Camera del Lavoro CGIL di Savona, che ha eletto come presidente Giovanni (Gianni) Oddera, è situata presso la sede dello SPI - Sindacato Pensionati CGIL di Via Boito 9 R (tel. 019-8389839 dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.00).