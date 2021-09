Finale, ecco la pioggia. E dopo il ritorno a scuola la viabilità va in tilt

Stavolta le previsioni del tempo non hanno sbagliato affatto: dalla notte la pioggia ha fatto capolino sul savonese insistendo fino al mattino e andando a sovrapporsi al secondo giorno di lezione nelle scuole liguri al 100% in presenza.

Una miscela per Finale Ligure ormai esplosiva, che ha riportato genitori, pendolari e anche passanti a quella realtà ormai dimenticata a causa dell'anno e mezzo passato tra Dad e presenza degli alunni in classe a spizzichi e bocconi: l'incubo traffico.

Per chi si è trovato a doversi muovere tra Finalborgo e Finalmarina è stata infatti una prima mattinata da incubo, con via Dante e via Brunenghi letteralmente intasate dal gran numero di mezzi riversatisi su due delle principali strade finalesi, sulle quali è convogliato il traffico derivante dalla presenza di ben sei istituti scolastici.

Un problema che col ritorno alla normalità torna a ripetersi, e che l'Amministrazione finalese dovrà tenere non di poco conto nei suoi progetti di restyling delle vie di collegamento Borgo-Marina.