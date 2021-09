Televisione: dal 17 Settembre su ‘Canale Italia 83’ torna ‘NotizieOggi Lineasera’

Torna ‘NotizieOggi Lineasera’, il talk-show leader del prime-time di ‘Canale Italia’. Ideato, scritto e condotto dal giornalista Vito Monaco, dal 17 Settembre va in onda in diretta nazionale per la quinta edizione ogni venerdì sera dalle 20.00 alle 22.00 su ‘Canale Italia 83’, su Sky 913 e su Facebook.

Il programma, ampio e documentato spazio d’approfondimento serale in linea con il seguitissimo e storico contenitore del mattino ‘NotizieOggi’ di cui richiama volutamente parte del titolo, va in onda dallo Studio 12 del Centro di Produzione di Padova, il più grande del Nord Italia dopo quello di ‘Mediaset’ a Cologno Monzese. La regia è di Giuliano Tristo, le foto di Federico Badoer.

A fare il punto della situazione secondo uno stile improntato alla ricerca della verità, sul tema “Niente cure ai non vaccinati” con il conduttore Vito Monaco, Direttore dell’Informazione di ‘Canale Italia’, dialogheranno l’infettivologo Leopoldo Salmaso, lo scrittore e giornalista d’inchiesta Francesco Amodeo (titolare anche di una seguitissima rubrica su ‘Radio Radio’), l’imprenditore Bruno Cesaro, il medico e accademico all’Università di Pisa Domenico Mastrangelo, il giornalista de ‘La Verità’ Fabio Dragoni, il medico e ricercatore Massimo Citro, l’avvocato, scrittore e collaboratore de ‘La Verità’ Francesco Carraro e il giornalista radiotelevisivo, saggista e scrittore torinese Maurizio Scandurra (alla sua prima prova da attore nel cast del film ‘Lupo Bianco’ (sulla storia del filantropo Carlo Olmo) con Sebastiano Somma e Remo Girone che lo 8 settembre ha vinto l’ambito International Starlight Cinema Award alla 78° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia), commentatore per primarie agenzie di stampa quali ‘Ansa’, ‘Adnkronos’ e opinionista in radio e in tv a ‘Canale Italia’, ‘Radio Radio’, ‘La Zanzara’ di ‘Radio24’ con Giuseppe Cruciani, Alberto Gottardo e David Parenzo.

Appuntamento venerdì sera su ‘Canale Italia 83’ e su ‘Sky 913’.