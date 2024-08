Asl2, cresce il progetto Mariposa: donati sei nuovi televisori per il reparto di Ostetricia

La stanza non è soltanto allestita per ospitare i pazienti e i familiari ma prevede più destinazioni d'uso: come luogo di briefing e riunioni per il personale ospedaliero, per piccoli incontri con presentazioni e luogo di incontro tra medico e paziente, per colloqui singoli o multidisciplinari, per cui saranno disponibili un computer, sedie e tavoli. E' anche uno spazio per chi si vuole rilassare, ma anche per chi ha bisogno di una work station, per cui è stata anche acquistata una multipresa con attacco usb.