Rissa in un bar di Savona, il Questore sospende la licenza per sette giorni

Proseguono icontrolli del territorio disposti dal Questore di Savona, destinati a garantire un’estate sicura a Savona e nelle località della riviera.

In particolare continuano i controlli da parte della Polizia di Stato agli esercizi pubblici e commerciali. Proprio in tale ambito si inserisce l’emissione da parte del Questore di Savona del provvedimento di sospensione della licenza relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande - per sette giorni - nei confronti di un locale di Savona, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di una rissa avvenuta i primi di agosto tra due gruppi di giovani nel corso della quale sono state scagliate bottiglie di vetro, un avventore ha utilizzato una mazza da baseball e in quella circostanza sono stati anche esplosi alcuni colpi in aria da una pistola “a salve”.

Solo il tempestivo intervento delle Volanti, richiesto con una chiamata al numero unico di emergenza 112, non dal titolare ma da un cliente presente all’interno del Bar, ha riportato la calma.

Il provvedimento del Questore di Savona - emesso per tutelare interessi primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico - ha natura preventiva con la finalità di dissuadere il ripetersi di simili situazioni all’interno di esercizi pubblici.