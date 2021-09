Savona, la scrittrice cuneese Valentina Mattia presenta il libro "Complici senza destino"

Sabato 18 settembre alle ore 16.30 presso la S.M.S. Fratellanza Leginese di Via Chiabrera 4 a Legino-Savona (1° piano – Sala Luciano Cirillo), la scrittrice cuneese Valentina Mattia presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo “Complici senza destino", Golem Edizioni.

Il romanzo, dal tema molto attuale, narra la travagliata storia d’amore di due ragazzi, lei siciliana, lui tunisino. L’evento è stato programmato in occasione della riapertura della Biblioteca di Quartiere “Maria Antonietta Piccolo”, gestita da questa Associazione in Via dei Natarella 7, che avverrà lunedì 20 settembre.

L’ingresso è libero ma subordinato al vigente protocollo anti-Covid e sarà garantito il distanziamento interpersonale con obbligo di indossare la mascherina.