Comunali 2021, "Borgio Verezzi Per Tutti" lancia la sfida: "Qui per ascoltare i cittadini" (FOTO e VIDEO)

Era inattesa la discesa in campo di una seconda lista per le prossime elezioni amministrative di Borgio Verezzi, ma anche nel piccolo comune rivierasco sarà sfida a due con la discesa in campo di "Borgio Verezzi Per Tutti", che stamani in piazza Magnolie ha presentato la squadra pronta a dare battaglia i prossimi 3 e 4 ottobre.

Sarà il dottor Gabriele Murrighile a guidare la lista che sfiderà quella del sindaco uscente Renato Dacquino, una lista nata proprio dall'idea di mantenere vivo il dibattito politico: "Dove si diceva che Borgio Verezzi era un'isola felice noi ci abbiamo visto una landa desolata - ha detto il candidato sindaco -. Per questo noi siamo qui, anche per i delusi dalle vecchie minoranze che si sono riunite in un'unica lista".

Si tratta di una lista "in rosa", con quattro candidati uomini e sei donne, composta da "persone tutte vogliose non solo di fare ma anche soprattutto di ascoltare, aperte al dialogo coi cittadini".

L'impegno verso il sociale e l'ambiente sono stati i principali focus su cui si sono concentrati i singoli candidati che oltre al candidato sindaco hanno esplicato non proprio i punti del programma elettorale, ma un qualcosa di simile e al contempo diverso