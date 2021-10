Elezioni 2021, a Borgio Verezzi sfida all'insegna del fair play tra Dacquino e Murrighile: "Che vinca il migliore"

Il 3 e 4 ottobre si voterà per le comunali anche a Borgio Verezzi. Renato Dacquino, alla guida di "Nuova via per Borgio Verezzi", va a caccia della riconferma: l'ostacolo verso quello che sarebbe il terzo mandato consecutivo si chiama "Borgio Verezzi per tutti" guidata dal candidato sindaco Gabriele Murrighile.