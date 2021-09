Loano 2021, il candidato Piccinini: "C’è chi continua da 25 anni a fare politica e chi finalmente pensa a fare amministrazione"

“Mentre il brillante politico non parlava di tematiche locali perché in una città mai veramente conosciuta, i candidati della lista ‘Nuova Grande Loano - Piccinini Sindaco’ hanno continuato a dedicare tempo ed energia per incontrare chi veramente vive e lavora a Loano. Perché c’è chi continua da 25 anni a fare politica e chi finalmente pensa a fare amministrazione”. Così il candidato sindaco Piccinini.

“Noi non dimentichiamo che il 3 e il 4 ottobre si voterà per il rinnovo dell’amministrazione di Loano” - continua il candidato sindaco - quindi la voce da ascoltare è solo quella dei loanesi, gli unici che conoscono davvero la nostra realtà perché la vivono, o la subiscono, quotidianamente”.

Corso Europa e zona Olivette i punti toccati in questi giorni.

“Corso Europa è incredibilmente trascurata - denuncia Piccinini- Una via centrale, essenziale per la viabilità e nel cuore commerciale di Loano, una via che deve essere totalmente riqualificata e sfruttata nelle sue potenzialità. Deve diventare ricca di negozi, pulita, illuminata, abbellita, trasformarsi anche nella via privilegiata del passeggio nei giorni di pioggia. Abbiamo progetti di interventi molto incisivi per Corso Europa, direi rivoluzionari”.

Soprattutto parlando con chi lavora nel commercio e nei servizi emerge grandissima preoccupazione per il futuro.

“Tutti ci dicono che, anche prima del Covid-19 , di anno in anno si è assistito ad un progressivo peggioramento della città, della sua capacità di attrarre turisti ed investitori, con un’importante ripercussione negativa sulla sopravvivenza di realtà economiche e posti di lavoro. La pandemia ha solo aggravato questa situazione - prosegue Piccinini- La gente teme che proseguendo con questo modo di amministrare si arrivi ad un punto di non ritorno, decretando il definitivo declino di Loano”.

Anche in questo la lista civica ‘Nuova Grande Loano - Piccinini Sindaco’ infonde nuova speranza e fiducia: “Le persone apprezzano la nostra concretezza, capiscono che siamo l’opportunità da cogliere al volo per avviare un ciclo positivo, l’occasione da non perdere. Sentono la sincerità del nostro interesse per loro, approvano le nostre idee per migliorare Loano, e, dopo l’inattività degli ultimi due mandati, li rassicura la nostra determinazione”, continua Piccinini.

“In zona Olivette la sensazione di abbandono pervade i residenti, come già ampiamente rilevato anche negli incontri precedenti. E basta guardarsi intorno per capire il motivo di tanto scoramento”.

“La situazione è quantomeno esasperante, anche in considerazione delle numerose segnalazioni al Comune che non hanno portato alcuna soluzione - racconta Piccinini- Ci hanno denunciato la presenza abituale di topi e scarafaggi, la puzza che permea l’aria, situazioni insostenibili e che non hanno trovato finora ascolto da parte di chi avrebbe dovuto tutelare i cittadini.”

“Problemi gravi, a cui aggiungere la mancanza di dissuasori di velocità, più volte richiesti e mai ottenuti, la sicurezza stradale rimasta un sogno anziché un diritto”.

“Che a Loano ci sia veramente tanto da fare per riportarla ad essere una cittadina vivibile e decorosa lo sanno tutti, ma più parliamo con la gente, più capiamo come la situazione sia ancor peggio del previsto - sottolinea - Questo ci motiva sempre più, perché è imbarazzante la condizione in cui versa Loano, improponibile a cittadini e turisti. A chi chiede quali grandi opere o infrastrutture pensiamo di realizzare durante il mio mandato posso solo rispondere che le idee non ci mancano certo, ma la prima Grande Opera, quella decisiva e indispensabile sarà proprio risanare Loano, ridarle decoro, pulizia, sicurezza, vivibilità. Ridarle dignità. Ridare ai cittadini una Nuova Grande Loano, appunto.”

“Domani, domenica 19 settembre, alle ore 19.30 la lista ‘Nuova Grande Loano - Piccinini Sindaco’ sarà presso ‘La Gintoneria 4.0’, in Corso Roma 4, pronta ad ascoltare i cittadini che vorranno intervenire ed esprimere le proprie opinioni e suggerimenti per migliorare Loano”, conclude il candidato sindaco Piccinini.