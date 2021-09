Covid in Liguria: 93 nuovi positivi, 19 in provincia di Savona

Sono 93 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore: 19 sono in provincia di Savona, 21 nell’imperiese, 40 su Genova e 13 su La Spezia. È deceduta una donna di 79 anni ricoverata per Covid al Policlinico San Martino di Genova.

Questi gli altri dati:

Tamponi processati con test molecolare: 1.602.797 (+2.637)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 643.561 (+3.915)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 111.943 (+93)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.554 (-40)



Casi per provincia di residenza

Imperia 283 (-2)

Savona 355 (-10)

Genova 1.257 (-13)

La Spezia 440 (-9)

Residenti fuori regione o estero 47 (-2)

Altro o in fase di verifica 172 (-4)

Totale 2.554 (-40)

Ospedalizzati: 89 (-2); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl1 17 (-)

Asl2 23 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino 13 (-2); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera 22 (-); 1 (-1) in terapia intensiva

Gaslini 4 (-)

Asl4 Sestri Levante 5 (-1)

Asl5 Spezia 5 (-)

Isolamento domiciliare: 1.415 (-17)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 104.992 (+132)

Deceduti: 4.397 (+1); una donna di 79 anni al Policlinico San Martino di Genova.



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 319 (+19)

Asl2 307 (+9)

Asl3 397 (-1)

Asl4 69 (+2)

Asl5 194 (+24)

Totale 1.286 (+53)

Dati vaccinazioni 18/09/2021 ore 16 si precisa che a causa di un aggiornamento del sistema flussi informativi vaccini da parte del Ministero, potrebbe verificarsi un disallineamento dati per le prossime 24 ore.

Consegnati (fonte governativa): 2.434.919

Somministrati: 2.097.498

Percentuale: 86%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni