Erli, frontale e tamponamento sulla Sp582: coinvolte due vetture e un mezzo pesante

Incidente stradale sulla Sp582 a Erli, all'altezza di località Berrioli, che ha visto diversi mezzi coinvolti poco prima delle 14.

Stando a quanto riportato le dinamiche e le cause dell'impatto, che avrebbe visto uno scontro frontale tra un mezzo pesante e una vettura, quest'ultima poi tamponata da un'ulteriore automobile che la seguiva. Uno dei due mezzi si sarebbe cappottato.

Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Bianca di Albenga con il personale dell'automedica e l'elisoccorso, i vigili del fuoco per riportare in asse il mezzo, oltre a polizia locale e carabinieri per accertare eventuali responsabilità.

Il bilancio dell'impatto ha visto una sola persona trasportata in codice giallo in ospedale.