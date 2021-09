Vaccarezza: "Regione parte civile nel processo Morandi, da Sansa e Tosi solo falsità"

“Dacci oggi la nostra fake news quotidiana. È questa la preghiera laica che il consigliere di minoranza Ferruccio Sansa recita probabilmente ogni mattina. Scrive infatti, e gli ha fatto eco Fabio Tosi del M5S, che l’ordine del giorno da loro proposto per la costituzione di parte civile della Regione nel processo per il crollo di ponte Morandi ‘slitterà di un mese e sarà discusso quando non servirà più a niente perché i termini di costituzione di parte civile saranno scaduti’. Eppure, cari consiglieri, sarebbe bastato un colpo di telefono ad un amico avvocato per sapere che i termini scadranno alla prima udienza dibattimentale del processo. Quindi, verosimilmente, la prossima primavera. Altro che un mese”: Angelo Vaccarezza, Presidente del gruppo “Toti Presidente” in Consiglio Regionale, replica così all’accusa mossa dal capo dell’opposizione sulla costituzione di parte civile della Regione nel processo relativo al crollo del ponte Morandi.

“Siamo abituati alle falsità di Sansa, lo eravamo da ben prima che diventasse consigliere regionale, oggi però ha decisamente passato il segno, valicando in scioltezza i più elementari confini dell’ignoranza, della meschinità e del buon gusto. Ha anche sostenuto che il centrodestra ha detto ‘no’ alla loro proposta – prosegue Vaccarezza – e questa è un’altra falsità, semplicemente perché l’ordine del giorno non si è discusso e ci sarà tutto il tempo per farlo nei termini utili per il processo. Sappiamo che il controllo e la verifica delle notizie non sono il tuo forte, caro Ferruccio, ma adesso percepisci un lauto stipendio che dovrebbe facilitarti in questo processo. Quantomeno provaci, fai uno sforzo, dimostra che non sei in politica solo per scaldare una poltrona”.

“Infine, trovo davvero surreale che un esponente del Movimento 5 Stelle come Tosi e un ex candidato presidente sostenuto dallo stesso partito abbiano ancora il coraggio di parlare della questione autostradale. Hanno avuto per circa 3 anni la Presidenza del Consiglio e, dopo aver fatto proclami ai quattro venti, promettendo la revoca delle concessioni, alla fine hanno regalato miliardi di euro a quegli stessi concessionari che volevano mandare in rovina e che ora attaccano proponendo ridicole class action. Polemiche del genere, strumentali e poco credibili, nonché prive di qualsiasi fondamento, denotano un cattivo gusto che sta raggiungendo cime sempre più elevate e che non dovrebbero appartenere a contesti istituzionali. Non si dovrebbe speculare politicamente su ponte Morandi. Mi chiedo se lo fanno in buona o cattiva fede, cioè se sono ignoranti, in quanto ignorano l’iter e non si informano per pigrizia, oppure sono a conoscenza della realtà e semplicemente provano a fare gli sciacalli su una vicenda così tragica. Onestamente, non sono poi così interessato alla risposta”.