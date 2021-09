Albenga Racconta, incontri con gli autori: in piazza dei Leoni il 25 e 26 settembre Claudia Fachinetti, Paola Servente e Carla Viazzi

Due giorni all’esordio del festival “Albenga Racconta – Storie animate all’ombra delle torri”: da venerdì 24 a domenica 26 settembre, in piazza San Michele, piazza dei Leoni e piazza IV Novembre, tre giornate all’insegna del racconto, tra concerti, spettacoli teatrali e incontri con gli autori,

Tra gli incontri letterari, sabato 25 settembre alle 11 in piazza dei Leoni Claudia Fachinetti, intervistata da Maria Gramaglia, presenterà “Vito il gatto bionico”, edito da Battello a vapore. Si tratta di una lettura dedicata ai bambini che racconta la storia vera di un gatto speciale, unico: un gatto bionico. Claudia Fachinetti è giornalista e addetta stampa per l’editoria e per associazioni ed eventi animalisti. Celebre il suo libro “Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore”, scritto con Massimo Vacchetta e pubblicato dal Battello a Vapore.

Domenica 26 settembre alle 18 in piazza dei Leoni, gli incontri curati da Maria Gramaglia saranno 2: con Paola Servente e Carla Viazzi.

Paola Servente presenterà il suo libro “Il problema è che ti penso”, Newton Compton Editori, che narra una sfida: cento interminabili giorni … senza innamorarsi! Uno stile fresco e frizzante per una storia con una protagonista spigliata e maliziosa che deve condividere un’esperienza lavorativa con un collega timido che considera insopportabile: due perfetti opposti. Ma tra loro succede qualcosa: scocca una fastidiosa e inopportuna scintilla che, nonostante cerchino di ignorarla, non vuole saperne di spegnersi. L’autrice è conduttrice e autrice radiofonica ed è la voce mattutina di Rado Babboleo. Nel 2021 ha pubblicato “Ti fidi di me”, scritto interamente su iPhone durante i quotidiani viaggi tra il Tigullio, dove abita, e Genova. Con Newton Compton ha pubblicato anche “Il problema è che mi piaci”.

“La penultima mossa”, edito da Morellini Editore, è il libro che verrà presentato da Carla Viazzi: un giallo in cui si indaga sull’omicidio avvenuto nel 1980 che vede protagonista il leader di un noto gruppo musicale inglese. Una narrazione a ritmo serrato, una storia ancora più intrigante grazie al sottile gioco tra realtà e fantasia. In occasione del quarantesimo anniversario della morte di John Lennon, un romanzo che non può non richiamare alla mente dei fan la storia e le leggende che hanno segnato la brillante carriera dei Beatles. Le letture saranno a cura di Fabio Fiori e Lucia Caponetto. Carla Viazzi è giornalista e scrittrice. È in Rai come inviata de La vita in diretta e dei Fatti vostri, per poi passare a Mediaset come autrice e inviata di Buona Domenica. Tra il 2010 e il 2012 dirige InFly, la rivista degli aeroporti d’Italia. Nel 2010 pubblica il suo primo libro “Amoreee… non c’è campo”, edito da Liberodiscrivere, e in seguito collabora alla stesura dei volumi L’ora del ritorno (di Don Luigi Noli) e Qui Viazzi… a voi studio editi entrambi da Erga. Infine nel 2016 è autrice e curatrice con Roberto Iovino del libro Teatri Storici di Liguria – Viaggio tra i palcoscenici storici e naturali edito da Sagep.

La tre giorni “Albenga Racconta – Storie animate all’ombra delle torri” è organizzata dal Comune di Albenga in collaborazione con RES Comunicazione e Links & Consulting e il sostegno di Coop Liguria. Su www.albengaracconta.it il programma completo.