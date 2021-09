Carcare piange suor Vincenza Magistrali, punto di riferimento dell'ex asilo "Mallarini"

Lutto nella comunità di Carcare: all'età di 95 anni è mancata suor Vincenza Paola Magistrali, per tutti "La Superiore".

Nel settembre 2009 aveva ricevuto la cittadinanza onoraria dall'ex sindaco Franco Bologna "in segno di stima e gratitudine per l'opera profusa per ben 37 anni, con dedizione e grande umanità come insegnante dell'asilo infantile 'Mallarini' (la struttura ha chiuso i battenti una decina di anni fa, ndr) e come religiosa a favore dell'intera comunità carcarese".

Poco dopo tale riconoscimento, la monaca dell'ordine delle Figlie delle Carità aveva abbandonato il comune valligiano per trasferirsi nella residenza protetta per religiose di Grugliasco dove si è spenta questa notte.

"Un punto di riferimento per le famiglie di Carcare. Assieme a suor Cecilia, conservo di lei un ricordo positivo e allo stesso tempo nostalgico - commenta il sindaco Christian De Vecchi - Alla sua figura sono legate le mie memorie da giovane studente e convittore. Oltre alle manifestazioni, come il carnevale, che puntualmente venivano organizzate all'interno dell'asilo. Con il suo animo apparentemente rigoroso ha gestito per anni la struttura formando generazioni di carcaresi".

"Una brutta notizia - ha postato sui social il gruppo di opposizione "Impegno per Carcare - rimarrà sempre nel nostro cuore".