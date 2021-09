Vivi la vendemmia n.100 insieme alla storica cantina Ivaldi!

E’ tempo di vendemmia anche alla storica cantina Ivaldi di Nizza Monferrato, zona storicamente vocata alla coltivazione del vitigno Barbera, terra ricca di tradizioni enologiche, riconosciuta patrimonio dell’Umanità per i suoi affascinanti paesaggi vitivinicoli.

Qui da quattro generazioni, la famiglia Ivaldi porta avanti una forte tradizione vinicola.

Quest’anno la storica Azienda agricola, guidata dal giovane enologo Andrea, orgoglioso della tradizione che porta avanti con entusiasmo, festeggia i cent’ anni di storia, una storia fatta di fatica e duro lavoro, ma altresì di passione e grandi soddisfazioni.

La vendemmia a casa Ivaldi è già iniziata con la raccolta delle uve bianche, fatta rigorosamente a mano e seguita in prima persona da Andrea. Ma in occasione dei 100 anni, le porte della cantina si aprono ai visitatori curiosi di vivere da vicino l’esperienza della vendemmia, affascinante a tutte le età: si può curiosare tra i filari, assaggiando i chicchi o sperimentando con le proprie mani la raccolta delle uve e si può vivere in compagnia il momento della pigiatura delle uve con i piedi nudi, come si faceva una volta. E concludere insieme la giornata con un bicchiere di vino accompagnato da prodotti tipici locali.

Si tratta di un’esperienza autentica che riporta all’amore per la semplicità dei nonni, ai ricordi da bambini, al profumo inebriante di mosto e permette di apprendere come si ottiene un bel grappolo d’uva e un bicchiere di buon vino. Perché la vendemmia, come ricorda Andrea, è un momento d’incontro, di accoglienza e di condivisione: “e noi non abbiamo segreti, ci piace fare, bere ed insegnare il vino”.

Se siete curiosi e avete voglia di partecipare, affrettatevi a prenotare per vivere la vendemmia da protagonisti!

Azienda agricola Ivaldi Dario di Ivaldi Andrea

Strada Scrimaglio 17 14049 Nizza Monferrato (AT)

Mail: info@vinivaldi.it

Tel.: 0141-721101/ 338-4379410

Sito web: www.vinivaldi.it