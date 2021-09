Politica |

Savona 2021, il candidato Aschei (Andare Oltre) sulla mobilità sostenibile: "Importante il Pums con gli altri comuni limitrofi e mettersi d'accordo con il porto" (VIDEO)

Attenzione anche al traffico ferroviario. "Nei nostri primi 100 giorni andremo ad analizzare immediatamente con tutti gli stakeholder come modificare il traffico"

"E' appena terminata la settimana europea della mobilità e abbiamo pensato in gruppo a quelli che sono i trasporti che non possono prescindere dal traffico, quindi dall'Aurelia Bis e da un piano urbano di mobilità sostenibile". A dirlo è il candidato sindaco di Andare Oltre Luca Aschei che ha messo al centro del suo programma il concetto di trasporti e mobilità, fondamentale per Savona. "E' importante modificare tutto, avere un filobus, mezzi elettrici, essere in accordo per avere un Pums con i comuni di Varazze, Celle, le Albisole, Vado e Bergeggi perché i finanziamenti arriveranno a dei bacini di utenza che devono superare le 100mila persone e mettersi d'accordo è importantissimo per modificare il traffico - ha continuato il candidato alla carica di primo cittadino - Bisogna inoltre mettersi d'accordo con il porto, con la Maersk che se arriverà ad essere a pieno regime avremo 2300 passaggi al giorno e quindi i camion fermi su Albisola triplicheranno, bisogna agire velocemente e in modo deciso". "Nei nostri primi 100 giorni andremo ad analizzare immediatamente con tutti gli stakeholder come modificare il traffico. Ci sarà anche da aprire la ferrovia, sugli studi che abbiamo fatto con dei professionisti, molte cose che adesso sono trasportate su gomma, in principal modo il carbone e qui si inserisce il problema di Funivie da risolvere a pancia a terra, è ciò che può liberare il traffico. Alcune merci quindi dovranno andare via con i treni, altre continueranno su gomma ma il meno possibile" specifica Luca Aschei. "Ci sono i denari, il Pnrr è importante ma bisogna fare dei progetti - conclude Aschei - l'Italia ha restituito più della metà dei soldi destinati dall'Unione Europea di quelli stanziati e sono soldi che il nostro Paese ha dato, succede questo perché non siamo capaci, non siamo veloci, non siamo pronti. C'è bisogno di chi conosce questi aspetti per poter portare avanti dei progetti come se fossimo aziende private".

I.P.E.

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.