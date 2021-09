Toirano, una nuova lavagna interattiva multimediale per la scuola primaria "G. Polla"

Anche quest’anno, come nei precedenti, l’amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare il Conad di Toirano per la sensibilità dimostrata nei confronti del mondo scolastico: è stata infatti donata una nuova LIM (lavagna interattiva multimediale) alla scuola primaria "G. Polla" di Toirano che consente ad ogni classe di poter disporre degli apparati multimediali previsti dal piano nazionale della Scuola Digitale.

Inoltre, grazie all’azione coordinata e condivisa tra amministrazione comunale, scuola e Conad, è stato possibile concentrare la consueta raccolta punti “Insieme per la scuola”, eseguita dai genitori per ottenere altri due dispositivi LIM, utili all’Istituto comprensivo Valvaratella.

“Il Conad – racconta il consigliere comunale con delega alle politiche scolastiche Roberta Tognoloni - rappresenta per il comune di Toirano un esempio di partecipazione attiva alla vita della nostra comunità; esso infatti non si è preso solo a cuore il mondo della scuola, ma anche del sociale – ricordiamo il 'Progetto piccolo fiore' – e della memoria – la panchina Rossa in memoria di Jessica Novaro, inaugurata a Luglio di quest’anno – ricordandoci che mai come in questo momento la condivisione dei progetti tra cittadini, enti e realtà produttive è fondamentale per raggiungere obbiettivi comuni utili alla vita della nostra comunità”.