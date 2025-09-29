Folgorato da una scossa elettrica ai Bagni Sirena: 34enne in Rianimazione in prognosi riservata

Si trova ricoverato all'ospedale San Paolo di Savona nel reparto di Rianimazione in terapia intensiva il 34enne che ieri folgorato da una scossa ha avuto un arresto cardiaco.

L'uomo, classe 1991, che lavora ai Bagni Sirena al Prolungamento di Savona, passeggiata Walter Tobagi, stava effettuando il lavaggio dei tetti delle cabine con una idropulitrice quando probabilmente colpito da una forte scossa elettrica si è accasciato a terra privo di sensi.

In prima battuta si sono accorti della gravità della situazione il titolare dello stabilimento balneare e i bagnini dei vicini Bagni Bali. Uno degli assistenti bagnanti, Indrit Bardhi, ha cosi iniziato a praticare il massaggio cardiaco.

Dopo pochi minuti sono arrivati nei bagni savonesi i sanitari del 118 che lo hanno rianimato e intubato e la Croce Bianca di Savona.

L'uomo è stato così trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso del San Paolo.

Si sono recati sul posto per gli accertamenti del caso gli ispettori dell'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dell'Asl2.