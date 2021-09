Politica |

"Sinistra per Savona" presenta un dibattito sul valore e l'attualità dell'antifascismo

Domani, martedì 28 settembre, alle ore 20 presso la SMS XXIV aprile

Martedì 28 settembre, negli ultimi giorni della campagna elettorale, la lista "Sinistra per Savona" presenta un dibattito sul valore e l'attualità dell'antifascismo. L'incontro si terrà alle ore 20 alla SMS XXIV aprile via Verdi 14r. I principali oratori sono il candidato sindaco del centrosinistra Marco Russo e Marco Doria, già Sindaco di Genova e Professore Ordinario di Storia Economica dell’Università di Genova. Previsti inoltre gli interventi di alcune/i candidate/i della lista "Sinistra per Savona": Maria Gabriella Branca, Giuseppe Milazzo, Donatella Ramello e Jacopo Marchisio. "Il tema ovviamente si riallaccia alla grande tradizione antifascista della città di Savona, medaglia d'oro della Resistenza, ma occorre riflettere sulla attualità di questo valore per la formazione dei giovani ed il loro impegno civile. Di fronte alla destra, Salvini in primis lo ha sostenuto proprio a Savona, che mette sullo stesso piano fascismo e antifascismo con l'alibi che si tratta comunque di residui ideologici, la lista "Sinistra per Savona" sostiene la considerazione completamente opposta: l'antifascismo è il valore costitutivo della nostra comunità" spiega "Sinistra per Savona". "Le profonde radici antifasciste che hanno permesso a Savona di sconfiggere, per esempio, il gravissimo periodo degli attentati con le bombe degli anni '80, sono essenziali per l'oggi e per il futuro - conclude - Costituiscono l’indispensabile linfa democratica per l'uscita di Savona dall'immobilismo e dal declino".

I.P.E.

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.