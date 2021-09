Il presidente Toti riceve l'ambasciatrice di Finlandia in Italia

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato l’ambasciatrice di Finlandia in Italia Pia Rantala-Engberg.

Al centro dell’incontro, i temi della ripresa del turismo in Liguria, i settori più rilevanti per la cooperazione economica tra Liguria e Finlandia, in particolare portualità, logistica, high tech, innovazione e digitalizzazione e i punti di forza dell’economia ligure, tra cui blue economy, shipping e nautica da diporto.

L’ambasciatrice ha ricevuto in dono dal presidente Toti la bandiera ufficiale di Regione Liguria.