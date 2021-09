Savona, l’Organizzazione di Volontariato Felini Felici in una lettera: “Grazie agli Amici di Graziano Genta per la generosa donazione”

Il vicepresidente dell’Organizzazione di Volontariato Felini Felici di Savona Giorgio Barisone ha ringraziato gli amici di Graziano Genta con una lettera, qui in versione integrale.

“Con questa lettera, su desiderio del presidente Emilio Gravano, esprimiamo il più sentito ringraziamento per la generosa donazione alla nostra Associazione Felini Felici Organizzazione di Volontariato, in memoria di Graziano Genta.

Graziano, in più occasioni, aveva fatto un plauso alla nostra attività di volontariato che era sfociata con l'allestimento dell'Oasi Felina Protetta ‘Andrea Delfino’ a Legino, perché anche lui, su questa terra, condivideva la medesima passione verso il mondo felino. Ci piace pensare che, in questo modo, si crei con Graziano un legame che vada oltre la sua dipartita.

Se vorrete conoscere i musetti che sono ospiti della nostra struttura, e che beneficeranno della vostra generosa donazione, non esitate a chiamarci. Ci farà piacere ricordare, nel contempo, ancora una volta, anche l'amico che non è più tra noi, che ci ha lasciato improvvisamente, e per il quale continuiamo a provare immutata stima e affetto. Come ha ricordato recentemente la moglie Laura, se Graziano avesse dovuto fare una colletta in memoria di un amico, avrebbe indicato proprio la nostra Associazione come ricevente, e questo è il regalo più grande che poteva farci post mortem. Chi tra noi lo aveva conosciuto, ha davvero sofferto per la perdita di una cara persona. A tutti voi, e a Laura, esprimiamo ancora una volta il nostro rammarico.

Ancora grazie e un abbraccio grande".