Giornate romane per la Protezione Civile di Finale: l'incontro con Papa Francesco e la visita al quartier generale

Giornate di apprendimento e di grande commozione a Roma per un gruppo di rappresentanti dell'Aib Protezione Civile di Finale Ligure.

Nella mattinata di mercoledì 17 aprile i volontari hanno assistito, in piazza San Pietro, all'udienza generale settimanale di Papa Francesco. Al Santo Padre è stato consegnato un quadro contenente l'annullo postale che celebra i quarant'anni di fondazione del gruppo.

Dopodiché, il gruppo finalese si è recato in visita al quartier generale della Protezione Civile Nazionale. Durante la visita, hanno potuto esplorare la "Sala Situazione Italia", dove operano le forze dell'ordine, tra cui Carabinieri, Polizia, Finanza, Vigili del Fuoco e Guardia Costiera che sono sempre rappresentati 24 ore su 24 da un rappresentante, per gestire eventi ordinari e straordinari in Italia; la "Sala COAU", dedicata alla gestione della flotta di Stato, e la "Sala COEM", dedicata alle emergenze marittime in collaborazione con la Guardia Costiera.