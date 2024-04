Albenga, Festival des Glaces compie 30 anni, Mirco Mastromarino: “Orgogliosi di servire diverse generazioni di golosi”

“In questo 2024 si chiude un cerchio bellissimo e molto importante per il nostro lavoro e per la nostra attività. Due i motivi di orgoglio: Festival des Glaces di Albenga compie 30 anni e siamo nuovamente annoverati tra le migliori gelaterie d’Italia nella prestigiosa Guida del Gambero Rosso delle migliori gelaterie d’Italia. Questo vuol dire che la nostra ricerca delle materie prime da lavorare, la selezione dei prodotti del territorio, la costanza nel cercare di mantenere il livello del gelato altissimo e la cura del nostro locale ci ha premiati anche quest’anno, il secondo consecutivo”.

Mirco Mastromarino, titolare con Laura Bonelli della Gelateria Festival des Glaces di Albenga dal 1994, è raggiante nell’annunciare gli importanti traguardi raggiunti, frutto di un lavoro appassionato e instancabile da parte sua e della sua socia “compagna di viaggio”.

“Serviamo da tre decenni gli albenganesi con le nostre golosità. Questo ci rende veramente molto orgogliosi, perché non sono pochi – prosegue il maestro gelatiere -. Abbiamo cominciato da ragazzini con clienti giovani come noi, che sono cresciuti con noi e ora serviamo i loro figli. Ci sentiamo parte di un progetto che ci riempie il cuore di gioia. Un grande grazie a tutti i golosi albenganesi e non che ne hanno fatto parte fino ad oggi”, conclude Mastromarino.