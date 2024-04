Conferito il premio "Una Vita per Finale - 2024" a Pietro Tosi

Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Finale Ligure è stato conferito il prestigioso riconoscimento "Una Vita per Finale - 2024" a Pietro Tosi, figura di spicco nel panorama sociale, politico e civile della città.

Il premio è stato assegnato a Tosi in riconoscimento del suo straordinario impegno e della sua dedizione senza pari verso la comunità finalese. Pietro Tosi è stato descritto come “un punto di riferimento fondamentale, sempre pronto a mettere a disposizione la propria passione, onestà e disponibilità per il bene della città”.

Il premio "Una Vita per Finale - 2024" rappresenta un tributo tangibile al lavoro instancabile di coloro che, come Pietro Tosi, vivono 'Una vita per Finale''.