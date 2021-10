Collegamenti marittimi di traghetti e aliscafi per l' Isola d'Elba

I traghetti e gli aliscafi per l'isola d'Elba partono da Piombino, dall'isola di Pianosa, dalla Sardegna e dalla Corsica, mentre i porti di arrivo sono Portoferraio, Cavo, e Rio Marina. La tratta percorsa più di frequente e che registra il maggior numero di corse è Piombino-Portoferraio. Numerose compagnie navali effettuano questo collegamento e pare sia una delle rotte più percorse di tutto il Mediterraneo.

Compagnie di navigazione e tempi di percorrenza

La tratta Piompino-Portoferraio dei traghetti isola d’Elba è coperta da quattro compagnie di navigazione: Corsica ferries che opera 3 collegamenti giornalieri per una traversata totale di 45 minuti, Moby Lines che effettua 12 itinerari al giorno e impiega 60 minuti, Toremar che compie 21 partenze giornaliere e copre la distanza in soli 40 minuti, e Blue Navy che parte 8 volte al giorno e impiega 60 minuti per giungere a destinazione. La corsa più veloce è quella praticata da Moby Lines sulla tratta Piombino-Cavo che collega l'isola alla terraferma in solo 30 minuti.

Prezzi traghetti e offerte

Visto il gran numero di traversate non ci sono grosse differenze di prezzo tra una corsa e l'altra, nè tanto meno il listino è influenzato dalla stagionalità. Ovviamente durante i periodi di alta stagione e nel weekend, data la grossa affluenza registrata agli imbarchi, è ragionevole acquistare il biglietto in anticipo sul sito di prenotazione dei traghetti per l’Elba sulla tratta Piombino-Portoferraio a questa pagina https://www.traghetti--elba.it/traghetti-piombino-portoferraio/ per assicurarsi un posto al miglior prezzo. Soprattutto coloro che desiderano imbarcare l'auto, dovrebbero valutare l'acquisto del biglietto online, in quanto i posti auto sono molto limitati.

Anche se i biglietti non costano mai meno di 20, alcune compagnie di navigazione lanciano durante l'anno delle campagne promozionali. Tutti quelli che prenotano il viaggio in anticipo e nell'ambito di queste iniziative speciali, accedono a sconti particolari che permettono di effettuare un viaggio low cost verso l'isola de'Elba.

Servizi a bordo

I traghetti impiegati per collegare l'isola d'Elba a Piombino, sono di dimensioni ridotte e fanno parte di una serie di navi utilizzate per effettuare le tratte brevi. Nonostante ciò a bordo è possibile trovare numerosi servizi che renderanno il viaggio più piacevole.