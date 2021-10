Ethereum: cosa aspettarsi nei prossimi mesi da una delle criptovalute del momento?

Ethereum rimane al centro degli interessi degli investitori, soprattutto in vista della fatidica data del 27 ottobre, quando gli sviluppatori del token rilasceranno il nuovo aggiornamento. Quest'ultimo, denominato Altair, consentirà ad Ether di passare ad un modello scalabile e Proof-Of-Stake, e rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo e l'usabilità della moneta. Secondo alcuni analisti finanziari, fra cui Lark Davis, Ethereum potrebbe puntare a raggiungere la strabiliante quotazione di 10.000 dollari nei prossimi mesi, soprattutto in virtù del fatto che la valuta è fra le più apprezzate e sostenute dai colossi finanziari internazionali. Non è un mistero, infatti, che anche rinomati fondi di investimento stiano investendo in Ether, come dimostra la recente acquisizione di moneta decisa dalla CEO di Ark Invest Cathie Wood.

Le prospettive su questo token sembrano, quindi, molto promettenti, tanto che numerosi investitori sono pronti a puntare su di esso. Per chi volesse cominciare ad avvicinarsi al mondo crypto, potrebbe essere utile approfondire l'argomento leggendo la guida per comprare Ethereum redatta dagli esperti di Migliori-investimenti.com. Secondo questa analisi investire in Ethereum potrebbe rappresentare una buona opportunità perché, sebbene le criptovalute siano caratterizzata da una forte volatilità, il token creato da Vitalik Buterin ha dato prova di grande resilienza. Esso, inoltre, si avvale di un sistema di smart contracts integrati a una tecnologia Blockchain che molti considerano essere superiore a quella di Bitcoin.

Come investire in Ethereum

Per investire in Ethereum l'utente ha a disposizione due modi abbastanza diversi fra loro. Il primo viene consigliato, in genere, a chi ha in previsione di sostenere un investimento sul lungo periodo e si basa sull'acquisto diretto di criptovaluta tramite un exchange. Una volta comprata la quantità di moneta digitale desiderata, essa viene custodita in un portafoglio elettronico chiamato wallet e lì può rimanere anche per diversi anni, con la speranza che nel tempo il suo valore salga per poi venire rivenduta ad un prezzo superiore.

In alternativa, molti utenti investono in crypto sfruttando le possibilità offerte dal trading online. Il trading è un'attività legale e sicura che consente di negoziare l'acquisto e la vendita di moneta digitale basandosi su un arco temporale più ristretto rispetto all'acquisto diretto tramite exchange. Per fare trading basterà aprire un conto presso uno dei numerosi broker online presenti sul mercato che offrono questa tipologia di asset, e cominciare a investire.

Le piattaforme per investire in Ethereum

Chi desidera fare trading sulle criptovalute e, in particolare, su Ethereum, avrà la necessità di aprire un conto presso una piattaforma di trading. Essa, infatti, è considerata l'intermediario che si occupa di mettere in relazione l'utente con il mercato e, oltre a questo, offre una serie di funzionalità aggiuntive molto utili. Tra i broker più sicuri e rinomati spiccano eToro e OBR Invest, entrambi in possesso della licenza per operare nel settore del trading finanziario rilasciata dalla Consob. Tra i vantaggi di OBR Invest per il trader c'è sicuramente la possibilità di avvalersi di spread bassi e convenienti, di un'assistenza clienti molto efficiente e dei segnali di trading gratuiti.

Per quanto riguarda eToro, una delle caratteristiche che l'hanno reso così famoso è il Copy trading. Si tratta di un'intuizione innovativa messa a punto dal broker che ha fin da subito riscosso molto successo. Attraverso il Copy trading, infatti, l'utente può scegliere di seguire gli investitori più bravi sul mercato, e copiarne letteralmente le operazioni; è quindi un modo per imparare a fare trading copiando dai migliori che risulta particolarmente utile soprattutto ai neofiti del settore o a chi desidera avere qualcuno a cui ispirarsi.