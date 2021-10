Borgio Verezzi, Renato Dacquino riconfermato sindaco (VIDEO)

Renato Dacquino riconfermato sindaco di Borgio Verezzi. La lista "Nuova via per Borgio Verezzi" ha infatti superato "Borgio Verezzi per tutti" guidata dal candidato sindaco Gabriele Murrighile.

Per Dacquino si tratterà del terzo incarico da primo cittadino, ruolo che ricopre dal 2011. Tra le sue prime mosse, come annunciato in campagna elettorale, l'ingresso nella squadra che governerà il paese nei prossimi 5 anni di Renzo Locatelli come assessore esterno.

Nuova via per Borgio Verezzi, Renato Dacquino: 707 voti

Borgio Verezzi per tutti, Gabriele Murrighile: 426 voti

Elettori: 2.087; Votanti: 1.166 (55,87%); Schede nulle: 18; Schede bianche: 15; Schede contestate: 0