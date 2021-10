Altare, organizzato un ritiro straordinario del materiale alluvionato

Un ritiro straordinario del materiale alluvionato. Questo il provvedimento messo in campo dall'amministrazione comunale di Altare.

"Il peggio è passato, ora è il momento della stima dei danni e dei primi ripristini - spiegano dalla giunta Briano - I cittadini, per quanto possibile, potranno radunare in piazza Bertolotti gli oggetti da recuperare che tra il tardo pomeriggio di oggi e la mattina di mercoledì verranno ritirati".

"Tenuto conto dell'emergenza, chiediamo alla cittadinanza di non abusare del servizio per smaltire altri ingombranti non interessati dall'esondazione" concludono dal comune di Altare.