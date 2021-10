Bergeggi, il neo sindaco Rebagliati: "Risultato netto che conferma giudizio positivo dei cittadini sul progetto in continuità con le passate amministrazioni"

"Una soddisfazione enorme che rende omaggio a tutta la squadra di “Uniti per Bergeggi”, alla grande mole di lavoro svolto nella stesura del programma e alle tante persone che con passione hanno contribuito a raggiungere questo risultato". Cosi commenta in una nota Maria "Nicoletta" Rebagliati, neo sindaco di Bergeggi.

"Un risultato netto e chiaro che conferma la bontà del progetto civico, la volontà dei cittadini di Bergeggi di unire e non dividere, il giudizio positivo dei cittadini sulle amministrazioni precedenti. Avevamo ragione: Bergeggi può e deve migliorare e noi faremo tutto il possibile per farlo. Non deve cambiare, perché è bella così com’è e i bergeggini ne sono consapevoli. Questo è emerso chiaramente dalle urne".

"Un pensiero alle amministrazioni precedenti che lasciano in eredità un comune con i conti più che in ordine, gestito con attenzione e cura nonostante il momento di difficoltà a causa dell’emergenza Covid - prosegue - Un ringraziamento al sindaco Roberto Arboscello che ha creduto e sostenuto la mia candidatura e questo progetto civico, anteponendo come sempre l’interesse del paese a qualsivoglia ragionamento politico".

"Ora, passata la campagna elettorale, guardiamo oltre: da questo momento sarò il sindaco di tutti e la mia amministrazione sarà di tutti, delle tantissime persone che ci hanno votato ma anche di quelle che hanno scelto diversamente - conclude -Godiamoci oggi il risultato strepitoso e festeggiamo. Da domani al lavoro per Bergeggi e per i bergeggini, per un futuro migliore".