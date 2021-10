Politica |

Elezioni comunali, Arboscello: "Nel savonese si conferma il fronte progressista. Un messaggio a Toti"

Soddisfazione per i risultati di Spotorno e Borgio Verezzi "dove sono stati scelti amministratori preparati" e Bergeggi. E su Savona fiducia nel ballottaggio: "Scelta l'alternativa al declino"

"La tornata elettorale amministrativa appena passata ha visto una chiara affermazione del centrosinistra nel Paese. Anche nella nostra Regione e in particolare nelle amministrazione in Provincia di Savona i cittadini hanno scelto il fronte progressista in contrapposizione al centrodestra". Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, commentando i risultati elettorali della due giorni appena conclusasi. "A partire dal ruolo centrale del Pd quindi - commenta - si è portata avanti una proposta alternativa competitiva e di qualità, premiata da tutti quei liguri e quei savonesi che non si riconoscono nella Giunta Toti". Il primo focus è poi sul comune di cui lo stesso Arboscello è stato sindaco: "Grande soddisfazione per i risultati di Bergeggi - aggiunge - dove il progetto civico di Nicoletta Rebagliati si è imposto, in continuità con le amministrazioni che mi hanno visto protagonista, resistendo anche a chi voleva fare di Bergeggi un terreno di confronto politico, schierando addirittura il consigliere regionale Vaccarezza e l’assessore Scajola". "Ottimi i risultati di Spotorno e Borgio Verezzi, dove sono stati riconfermati rispettivamente Mattia Fiorini e Renato Daquino - aggiunge il consigliere dem - A Spotorno il centrosinistra ha battuto il centrodestra unito ma soprattutto in questi due comuni sono stati eletti due amministratori preparati e con un progetto per le loro comunità, che hanno sconfitto chi invece proponeva solo una candidatura 'contro', senza idee". Infine l'attenzione si sposta su Savona "dove l’affermazione di Marco Russo e del Partito Democratico sono nette. I savonesi hanno scelto l’alternativa a un centrodestra che ha determinato il declino della città negli ultimi 5 anni. Un risultato meritato e oltre le aspettative, consolidato dal buon risultato di molti candidati presenti nelle liste di appoggio. Siamo fiduciosi per il ballottaggio". "Il messaggio che i cittadini hanno dato alla Giunta Toti è chiaro - conclude Arboscello - Servono idee e proposte, serve concretezza, serve studiare e risolvere i problemi. Non servono gli slogan. L’investitura del Presidente e l’utilizzo degli assessori come sponsor elettorali non ha dato i risultati sperati e il dato che ne emerge è una decisa perdita di consensi per lo schieramento del Presidente della Regione".

Redazione

