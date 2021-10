Varazze 2021 e il "gioco" delle preferenze, domina Piacentini a 468, in minoranza Busso con 408

Ha stravinto ieri il vicesindaco uscente Luigi Pierfederici che si è preso il comune di Varazze con 4098 voti e il 64.29%, schiantando il suo rivale l'ex sindaco dal 2004 al 2009 Antonio Ghigliazza che si è fermato a 2276 voti e il 35.71%.

Piwi, così è conosciuto da tutti i varazzini, è quindi il nuovo sindaco varazzino, il più giovane della sua storia ma deve anche ringraziare e lo ha già fatto ieri, chi lo accompagnato in questa campagna elettorale nella lista Essere Varazze.

A far da padrone nella lista nuovamente l'assessore uscente Filippo Piacentini con 468 preferenze, seconda la presidente del consiglio comunale uscente Laura Manna a 397, terza Claudia Callandrone a 394. Con l'assessore uscente Maria Angela Calcagno subito dietro a 389. Delude l'ex assessore Massimo Baccino con 158 preferenze, non riuscendo ad entrare così in consiglio.

Bene in Varazze Domani, pronti ad entrare in consiglio insieme a Ghigliazza, Paola Busso a 404, seconda totale tra le due liste, l'ex comandante della polizia locale varazzina e vice a Celle Bartolomeo "Roby" Fazio a 268, Giacomo "Mino" Robello a 241 e il consigliere uscente Gianantonio Cerruti a 198. Non entra in consiglio Davide Petrini che si ferma a 150 preferenze. Non è stato della partita in questa tornata elettorale Guido Pizzorno di che nel 2019 era candidato in Patto per Varazze, ma che ha però sostenuto la candidata nella lista di Ghigliazza Ambra Buschiazzo che ha raccolto 109 voti.

Per la futura giunta bisognerà attendere qualche settimana e in pole ci saranno sicuramente i primi sei votati con Ambrogio Giusto che potrebbe uscire per un soffio, anche se non sono da escludere sorprese.

Tutte le preferenze candidato per candidato, intanto il parlamentino varazzino è già delineato:

Essere Varazze: Filippo Piacentini 468, Laura Manna 397, Claudia Callandrone 394, Maria Angela Calcagno 389, Marilena Ratto 388, Andrea Gandolfo 338, Ambrogio Giusto 332, Cesare Putignano 314, Vania Cerruti 264, Daniele De Felice 239, Michela Biggi 191 (entrano in consiglio), Andrea Guido 184, Andrea Cipollone 161, Massimo Baccino 158, Francesco Patrone 112, Elisa Ferro 55

Varazze Domani: Paola Busso 408, Bartolomeo Fazio 268, Giacomo Robello 241, Gianantonio Cerruti 198 (entrano in consiglio con Ghigliazza), Marta Sartoris 173, Stefania Vallerga 155, Davide Petrini 150, Antonella Gerbi 138, Roberto Caviglia 125, Ambra Buschiazzo 109, Luca Baglietto 96, Giovanni Baglietto 95, Giuseppe Furfaro 90, Cristina Calcagno 61, Isabella Parini 58, Roberto Liprandi 43.