Finale, messa in sicurezza via Aurelia in località "La Fiorita": il sindaco Frascherelli scrive (nuovamente) ad Anas

"Anas ci dica chiaramente cosa ha intenzione di fare per una messa in sicurezza definitiva dell'Aurelia nel tratto tra il porto di Capo San Donato e Varigotti, specialmente in località 'La Fiorita'".

Chiaro e limpido, e pure un po' spazientito, il messaggio che il sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, lancia ad Anas richiedendo (nuovamente) un incontro con i vertici dell'ente per stabilire quali passi concreti quest'ultimo intenda compiere per provvedere a risolvere le criticità passate e prevenire quelle future legate all'erosione del versante marino in questione.

Oltre al cantiere già in corso e fermo da ormai oltre un anno sul tratto franato nell'ottobre 2018 e poi ceduto definitivamente nel dicembre del 2019, il rischio che eventi simili possano ripetersi preoccupa "non solo i finalesi, ma anche coloro che si muovono su quel tratto di strada, e sono molti, avendo Finale solo due strade importanti di collegamento. Autostrada e, appunto, Aurelia" dice Frascherelli.

"Avevo già richiesto un confronto con una email del 28 agosto, senza ricevere alcun riscontro" spiega il primo cittadino.

"La stagione delle mareggiate è oramai prossima. Siamo molto preoccupati, per tale motivo, chiediamo un incontro per confrontarci sui passaggi da effettuare per mettere in sicurezza l'area" conclude Frascherelli.