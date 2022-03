Rimosso il cantiere sull'Aurelia tra Finale e Varigotti. Frascherelli: "Anas certifichi la messa in sicurezza, poi lavori per la nuova passeggiata"

Niente più finalmente recinzioni in fil di ferro e un asfalto completamente rinnovato. Così si presenta dopo oltre due anni di lavori l'Aurelia tra il porto di Capo San Donato e Varigotti, a Finale.

Si sono conclusi infatti nelle scorse ore i lavori di Anas di consolidamento e ripristino della sede stradale che dal dicembre 2019 avevano portato a chiudere una corsia, quella lato mare, erosa dalla forza delle onde che in quell'occasione, oltre a danneggiare anche strutturalmente l'abitato del borgo saraceno, erano andati a sommarsi ai cedimenti causati sempre dai marosi nell'autunno dell'anno precedente dov'era stato coinvolto anche il porticciolo finalese.

Nel frattempo, per evitare code e disagi dovuti al posizionamento di un impianto semaforico provvisorio in attesa del fine lavori, era stato istituito un bypass sfruttando il parcheggio adiacente alla carreggiata come corsia per chiunque procedesse in direzione ponente.

Una soluzione sì ai problemi di traffico ma, a lavori conclusi, non a quelli relativi alla stabilità del versante intero per cui l'Amministrazione non ha mancato nei mesi scorsi di far sentire la propria voce e preoccupazione, seppur la stagione delle mareggiate per l'inverno prossimo a concludersi non ha causato particolari problemi, attraverso una serie di missive inviate all'ente gestore, ossia Anas, per avere delucidazioni sui progetti definitivi di messa in sicurezza di tutto il tratto.

"Posto che si tratta di un'opera di cinquant'anni fa (la precedente messa in sicurezza, ndr) e che in quest'intervento è stata realizzata la palificazione per la strada, vorremmo avere certificato il fatto che la strada sia sicura e non a rischio - spiega il sindaco Frascherelli -. Per noi si tratterebbe di un passaggio fondamentale e indispensabile per la realizzazione della nuova passeggiata che vede un progetto fermo da ormai tre anni".