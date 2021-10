Schneider vende stabilimento di Bragno, Art.Uno Savona: "L'azienda faccia un passo indietro"

"Il coordinamento di Art.Uno Savona - si legge in una nota - esprime la sua massima solidarietà ai lavori dello stabilimento Schneider di Cairo che domani 8 ottobre saranno in sciopero, per difendere il loro diritto al lavoro".

"Chiediamo fortemente un ripensamento dell'azienda per quanto riguarda la vendita dello stabilimento sito in Bragno, la soluzione prospettata di cedere tale sito di lavoro ad una piccola azienda fornitrice non garantisce minimamente i posti di lavoro, una soluzione non accettabile".

"Art.Uno sarà affianco ai lavoratori e porterà le loro giuste istanze in ogni istituzione possibile" conclude la nota.