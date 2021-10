Albenga, coppia in dolce attesa deruba un commerciante dell'incasso di giornata: pizzicati dalla polizia locale

Due denunce per altrettanti soggetti in stato di libertà e un fermo. E' questo il bilancio degli ultimi giorni del lavoro svolto dagli agenti della Polizia Locale di Albenga impegnati nei servizi sul territorio.

Nella giornata di mercoledì 6 ottobre, nell’ambito di un servizio di osservazione e prevenzione, è stato fermato un uomo pregiudicato e trovato in possesso di diverse dosi di hashish e cocaina, nonché di 200 euro proventi dello spaccio. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

Nella giornata di ieri, giovedì 7 ottobre, sono stati individuati, nel giro di una decina di minuti, due soggetti, un uomo e una donna entrambi con precedenti specifici, responsabili di un furto avvenuto ai danni del titolare di una attività commerciale che aveva lasciato un marsupio contenente l’incasso del giorno prima (circa mille euro) sul furgone in attesa di scaricare della merce dallo stesso.

Grazie all’immediato intervento della Polizia Locale che ha visionato le telecamere di videosorveglianza, i due sono stati rintracciati prontamente nei pressi della stazione ferroviaria (verosimilmente i due, originari del Piemonte, stavano per salire su un treno per allontanarsi dal luogo del furto).

Al titolare dell’attività è stato restituito il maltolto mentre l’uomo è stato messo in stato di fermo e la donna, in evidente stato di gravidanza, è stata denunciata in stato di libertà.