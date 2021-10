Vendevano online piscine inesistenti: truffatori dal crotonese smascherati dai carabinieri di Carcare

I carabinieri della stazione di Carcare, in seguito alle indagini partite dalla denuncia presentata lo scorso maggio da un artigiano carcarese di 61 anni, hanno individuato e deferito per truffa in concorso due 40enni pregiudicati originari di Crotone.

L'attività investigativa dei militari dell'Arma ha permesso di risalire alle modalità di commissione della truffa. I due 40enni, infatti, dopo aver creato un finto sito web per la vendita di piscine fuori terra (con tanto di catalogo e prezziario) hanno indotto in errore l'artigiano di Carcare: l'uomo ha così "acquistato" una piscina del valore di 600 euro che, naturalmente, non è mai stata consegnata.