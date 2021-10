A Radio Onda Ligure oggi, 8 ottobre, l'intervista con Mirkoeilcane

Mirkoeilcane oggi, 8 ottobre, alle 16.10 su Radio Onda Ligure.

Uno degli autori più interessanti della nuova scena musicale italiana oggi pomeriggio sarà ospite di Maurilio Giordana, nel corso del suo programma, e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.

Già vincitore del Premio della Critica ‘Mia Martini’ per la sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2018 e del Premio ‘Sergio Bardotti’ per il miglior testo in gara con “Stiamo tutti bene”, che, nello stesso anno, si aggiudica anche la Targa Tenco per la ‘Miglior Canzone’.

Il cantautore proprio in questi giorni pubblicato il suo nuovo singolo “Francesca e Basta”, brano che segna il secondo passo di un nuovo corso artistico in cui l’attento lavoro autoriale di Mirkoeilcane si accompagna a una rinnovata veste sonora: il singolo vede, infatti, nuovamente la produzione di 3D, tra i producer che più hanno segnato la storia recente del panorama rap e urban della capitale.

Appuntamento in onda oggi alle 16.10 quindi con Maurilio Giordana e Mirkoeilcane.