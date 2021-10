Il ballottaggio è come un tiebreak se non tieni il servizio perdi. Ma non è del tutto vero che sia solo un testa a testa, in realtà quello che c'era da dire è stato detto al primo turno, quindi?



Ci sono due modi per affrontarlo.

Il primo: stare sul vago tentando di non scontentare nessuno e facendo prevalere gli accordi sotterranei in caso di vittoria.

Il secondo: giocare a carte scoperte rendendo nota la squadra di giunta offrendo così agli elettori un quadro completo delle proprie intenzioni.



Questo è, vediamo ciò che accade.



Piercarlo Malvolti