Savona, soprallugo di Toti e Giampedrone sulla Sp 12 colpita dal maltempo: "Cantiere già aperto, lavori conclusi entro fine anno" (FOTO e VIDEO)

Nel pomeriggio odierno, a seguito dei danni provocati dalla forte perturbazione che il 4 ottobre scorso ha colpito il savonese, si è svolto il sopralluogo del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla Sp 12 Savona-Altare (km 7, località Cimavalle, Comune di Savona), per l’avvio in somma urgenza del primo cantiere di lavori strutturali per il ripristino completo della viabilità, finanziati da Regione Liguria con il Fondo strategico regionale.

L’intervento riguarda la ricostruzione di un muro di sostegno franato nelle vicinanze dell’argine del torrente Letimbro: in questo modo si potrà garantire il ripristino del transito in entrambi i sensi di marcia. Il costo complessivo dell’intervento è 560mila euro di cui 532mila finanziati dalla regione e 28mila dalla Provincia.

Presenti per l'occasione anche l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

"Questo è un vero e proprio intervento finanziato direttamente dalla Regione che vale circa 600 mila euro - ha spiegato Toti - abbiamo già stanziato nelle primissime ore 2 milioni di euro, mentre ovviamente prepariamo la richiesta di stato di emergenza per il governo. Si tratta di un intervento che rimetterà in sicurezza questa strada, sono particolarmente orgoglioso e ringrazio tutti i tecnici della protezione civile, della Regione e della Provincia perché a 72 ore dal nostro primo sopralluogo il cantiere è già aperto e stiamo già lavorando ad una soluzione definitiva per questa strada. Credo che sia una ulteriore prova della capacità di efficienza e reazione del nostro sistema di protezione civile e di difesa del suolo".

"Entro la fine dell'anno questo intervento dovrà essere completamente finito - ha aggiunto il governatore - non è un 'tapullo' ma un intervento strutturale che mette definitivamente in sicurezza questa ansa del fiume, contiamo di restituire questa strada a doppio senso nei primi giorni di dicembre".

"Intervenire sulla prevenzione? Negli ultimi 5 anni in Regione abbiamo investito quasi un miliardo di euro - ha poi proseguito Toti - Laddove gli interventi di sicurezza sono stati fatti, il territorio ha tenuto. Siamo però difronte a fenomeni effettivamente straordinari e molto devastanti, piano piano stiamo ricucendo questo territorio dove per una ventina d'anni non è stato fatto quasi nulla. La pulizia degli alvei? Servono sistemi di arginatura, vorremmo fare di più ma una serie di leggi ambientali vieta il trasporto del materiale di sedimento. Quello crea l'alluvione non tanto le piante, sarebbe opportuno che il Parlamento facesse alcune riflessioni".

"Su episodi come questi bisogna lavorare ad un sistema di protezione civile sempre più pronto e con una capacità di allertamento in anticipo - ha invece dichiarato l'assessore Giampedrone - questa emergenza l'abbiamo anticipata di almeno 48 ore, i nostri previsori hanno fatto un lavoro straordinario. Ci stiamo abituando troppo alla ripetitività di questi eventi, bisogna aumentare la resilienza e tenere conto di un buon piano di protezione civile che cerchi di dare risposte preventive".

"Un intervento strutturale sul ponte del Santuario che 'strozza' il fiume? Si può pensare, ma in questo caso non è quella la situazione determinante per questo tipo di evento ma sicuramente un adeguatamento idraulico di quel tipo di sezione può essere uno degli elementi che valuteremo" ha concluso Giampedrone.

L’intervento sulla provinciale 12 partito oggi fa parte di un complesso di lavori per cui Regione Liguria ha stanziato nel complesso 1milione e 900mila euro provenienti appunto dal Fondo strategico regionale e che riguardano anche la strada provinciale 38 “Mallare – Bormida – Osiglia” sempre in Provincia di Savona e le strade provinciali 41 di Tiglieto e 76 dell’Olbicella nella Città metropolitana di Genova.

Si tratta di 4 arterie che sono state gravemente danneggiate dall’ultima ondata di maltempo che ha colpito la Liguria nella giornata di lunedì 4 ottobre scorso. Il costo complessivo degli interventi è di 2milioni di euro. La totalità della copertura verrà garantita grazie a fondi stanziati delle due amministrazioni provinciali, che contribuiranno in egual misura.

Per quanto riguarda la provinciale 38 “Mallare – Bormida - Osiglia” l’intervento è di ricostruzione della sede stradale franata in località Bresca, in comune di Mallare. Verrà realizzato un nuovo muro di sostegno della sede stradale. Il costo complessivo dell’intervento è di 440mila euro di cui 418mila finanziati dalla regione e 22mila dalla Provincia.

Per quanto riguarda la provinciale 41 di Tiglieto e la provinciale 76 dell’Olbicella gli interventi sono 3:

- sulla provinciale 41 il risanamento del fronte e della scarpata, con posa di reti paramassi e regimazione delle acque per un costo totale di 650mila euro di cui 617.500 finanziati dalla regione e 32.500 dalla Provincia;

- sulla provinciale 41 il ripristino delle protezioni del rilevato stradale con scogliera per un costo totale di 250mila euro di cui 237.500 euro finanziati dalla regione e 12.500 finanziati dalla Provincia.

- sulla provinciale 41 e sulla provinciale 76 il ripristino dei cigli di valle, tombinature e opere di regimazione delle acque superficiali per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità per un importo complessivo di 100mila euro cui 95mila euro finanziati dalla regione e 5mila dalla Provincia.