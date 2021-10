Assalto alla sede Cgil di Roma, solidarietà del Pd ligure: "Atti squadristi, molti sedicenti no-vax si sono tolti la maschera"

"Tutte le forze politiche devono dare una risposta forte, univoca e priva di ambiguità, anche quelle che sino ad oggi sono state ambigue se non hanno addirittura cavalcato dinamiche eversive. Alla Camera del Lavoro la nostra solidarietà e l’impegno a lottare insieme per la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini" concludono gli esponenti dem.

Una presa di posizione importante sui fatti di Roma è arrivata anche da Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito del Rifondazione Comunista - Sinistra Europea:

"L'assalto alla Cgil non è una normale contestazione, è un atto di deliberato squadrismo. A guidarlo sono i neofascisti che dall'inizio della pandemia dirigono o strumentalizzano le manifestazioni contro la presunta dittatura sanitaria. L'invasione della sede del sindacato di Giuseppe Di Vittorio da parte di fascisti è inaccettabile e non può che essere condannato l'operato di chi gestisce l'ordine pubblico a Roma che non ha garantito la protezione alla sede della più grande organizzazione dei lavoratori italiani. Esprimo la solidarietà di Rifondazione Comunista al compagno Maurizio Landini e a tutta la Confederazione Generale Italiana del Lavoro".