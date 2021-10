Ballottaggio Savona, Francesco Versace sostiene Angelo Schirru: "Fronte comune di fronte all’ipotesi di un ritorno delle sinistre"

Non un apparentamento formale, ma un sostegno aperto in vista del ballottaggio che si terrà a Savona domenica 17 e lunedì 18 ottobre. È quello che Francesco Versace e la lista Savona Popolare garantiranno al centrodestra, raccogliendo l’invito di Angelo Schirru.

“Il centrodestra unito in Liguria è sempre stato un modello per tutto il Paese – spiega Francesco Versace – A Savona avevamo deciso di correre da soli al primo turno perché non ci convincevamo alcune scelte politiche della coalizione, ma di fronte all’ipotesi di un ritorno delle sinistre, responsabili dello stato di pre-dissesto in cui si è trovata la città cinque anni fa, ho raccolto subito l’invito di Angelo Schirru per fare fronte comune. Savona negli ultimi anni è stata rimessa in piedi dal centrodestra: possiamo aver commesso alcuni errori, avremmo potuto fare meglio, ma bisogna sempre considerare quale era la situazione di partenza, quella di un Comune lasciato con quasi 100 milioni di euro di debiti, di cui 45 in derivati, e con ATA ridotta sul lastrico. Impensabile che la sinistra oggi possa farsi portabandiera di una buona amministrazione. Per questo ho scelto convintamente di dare il mio sostegno ad Angelo Schirru e al centrodestra: ora che Savona è stata rimessa in piedi, bisogna riprendere a correre. Grazie all’esperienza che ho maturato in questi cinque anni in Consiglio Comunale sono certo di poter essere d’aiuto ad Angelo e a tutta la città soprattutto su alcuni temi fondamentale come la sanità e il rilancio economico”.

“Quello di Francesco Versace è un vero e proprio ‘ritorno a casa’ – commenta Angelo Schirru – di cui non posso che essere contento. Non si tratta di un apparentamento, non abbiamo sottoscritto alcunché in questo senso, ma ho raccolto con piacere il sostegno e la vicinanza che l’amico e collega Francesco mi ha da subito dimostrato. La sua adesione al nostro progetto per Savona è un segnale importante per tutta la città in vista del voto per il ballottaggio”.