Borghetto S. Spirito, al via con la tecnica dei "Massi Sparsi" l’ultima fase dei lavori di difesa dell'arenile

"È iniziata l’ultima fase dei lavori di difesa del nostro arenile che erano stati interrotti prima dell’estate per consentire l’inizio della stagione balneare". A comunicarlo è Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito.

Il primo cittadino ha inoltre spiegato come i sub abbiano già provveduto a posare "i galleggianti del corridoio di posa tra la secca nuova e la terza secca" dopodiché sono stati caricati i massi sul pontone Sorrento ad Imperia, all'attenzione di un incaricato della direzione lavori presente "per controllarne la dimensione, il numero e la stazza".