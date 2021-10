Mezzi per lo sgombero neve e 50mila euro per la manutenzione e gestione traffico: protocollo d'intesa tra Autofiori e Provincia

Un protocollo d'intesa per mitigare eventuali disagi alla viabilità che potrebbero venirsi a creare in caso di chiusura dell'A6 per cause di forza maggiore, in modo da non sovraccaricare la strada provinciale 29 del Cadibona.

L'accordo è stato firmato dal presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri e l'amministratore delegato Bernardo Magri di Autostrada dei Fiori dopo l'incontro avvenuto lo scorso 9 settembre nel quale gli ultimi hanno illustrato un programma per le prossime deviazioni autostradali connesse ai cantieri di ammodernamento delle infrastrutture che dovranno essere attivate nella tratta Savona – Altare, precisando che la deviazione del traffico verrà effettuata sulla provinciale in capo a Palazzo Nervi.

Autofiori ha dato la sua disponibilità a fornire alla Provincia di Savona risorse umane, strumentali ed economiche di supporto per la gestione del traffico sulla S.P. 29 durante i limitati periodi in cui il traffico autostradale dovesse essere deviato sulla viabilità ordinaria oltre a dotarli di mezzi aggiuntivi a quelli già in dotazione per lo svolgimento del servizio di sgombero neve.

La società autostradale supporterà quindi l’attività di ricognizione e verifica dello stato di efficienza delle opere di presidio dei versanti (muri di contenimento, gabbionate, reti) nella tratta Altare - Savona della S.P. n. 29, tramite i propri tecnici incaricati e a concorrere alle spese ed ai maggiori costi che la Provincia dovrà sostenere per effetto delle occasionali chiusure della tratta Altare-Savona e viceversa, per manutenzione e gestione del traffico, per una cifra che si attesta sui 50mila euro.