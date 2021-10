La caldaia prende fuoco e Itis e Ipsia tornano in DAD. Il rogo si è verificato ieri notte presso l'Istituto situato in via Salvador Allende a Cairo Montenotte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cairese. Le fiamme sono state domate senza particolari problemi.

Nell giornata di ieri le lezioni si sono svolte in presenza. Da oggi e fino a data da destinarsi, l'Istituto scolastico ha nuovamente attivato la didattica a distanza.