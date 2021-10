Soccorso persona nella mattinata odierna a Savona per una donna caduta dalle scale. L'allarme è stato lanciato nella zona tra via Caboto e via Untoria. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Oro di Albissola.

La donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Secondo quanto riferito, avrebbe riportato un trauma cranico.