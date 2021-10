A Savona ritorna l'edizione 2021 del gruppo di lettura in spagnolo promossa dall'Usei

Mercoledì 20 ottobre 2021, presso la sede dell’Usei a Savona, in via Giacchero snc (angolo Corso Colombo) riparte l’edizione 2021 del “Gruppo di Lettura in Spagnolo”.

I gruppi di lettura fanno parte delle attività dell’Usei volte a riunire persone con la passione per la lingua di Cervantes, dove attraverso la lettura di libri di rinomati autori di lingua spagnola, viene stimolato l'arricchimento del proprio vocabolario, il contenuto viene analizzato e infine viene proposta la propria interpretazione.

Questa attività proposta alla cittadinanza per molti anni, è nata come un esperimento, per cercare di insegnare lo spagnolo nello stesso modo in cui gli immigrati ecuadoriani hanno imparato l'italiano, cioè attraverso la lettura.

Oggi è un'iniziativa ben accetta dalla comunità, tanto da essere diventata un momento di ameno incontro, dove si costruiscono delle nuove amicizie attraverso la lettura.

L'emergenza sanitaria obbliga ad osservare determinati parametri, quindi chi fosse interessato a partecipare dovrà presentare il green pass. Il numero di partecipanti è limitato a un massimo di 8 persone.

Per info e iscrizione chiamare al 340 834 8953 oppure scrivere a info@usei.it. La cittadinanza è cordialmente invitata.