Albenga, auditorium gremito per “Per Enrico, per esempio”, Pasa (Cgil): “Berlinguer è il politico di sinistra più amato” (FOTO e VIDEO)

Enrico Berlinguer, un leader politico che i giovani non hanno conosciuto, ma di cui tanti sentono l’assenza e il bisogno.

Ieri sera un auditorium San Carlo gremito per la presentazione del libro “Per Enrico, per esempio” scritto dal sociologo e saggista Pierpaolo Farina. L’evento, organizzato da Sinistra Ingauna e Cgil Savona e moderato da Enrica Crespiani, ha visto la presenza e gli interventi del consigliere regionale Avs Jan Casella, del segretario generale della Camera del Lavoro di Savona Andrea Pasa e di Alfonso Di Lieto di Sinistra Ingauna.

«Enrico Berlinguer era e resta il politico di sinistra più amato, non solo dagli italiani di sinistra, ma da una larga parte del popolo - afferma Andrea Pasa, segretario generale della Cgil Savona -. Ci ha lasciato valori e linee guida che, ancora oggi, non solo sono attuali, ma continuano a orientare la nostra organizzazione, la Cgil. Certo, nel periodo di Berlinguer, con Luciano Lama alla guida della Cgil, il clima non era sempre disteso, ma il confronto si basava comunque su principi fondamentali, quelli sanciti dalla nostra Costituzione. E oggi, purtroppo, proprio quei valori sono sotto attacco da più fronti».

«Basti pensare ai principi di democrazia e partecipazione, ma soprattutto, visto il mio ruolo, al valore del lavoro, che dovrebbe essere sempre al centro delle politiche del Paese» conclude il segretario della Camera del Lavoro di Savona.

«Innanzitutto, Enrico Berlinguer è stato un grande uomo politico, e lo dimostra il fatto che oggi la Sala San Carlo sia gremita per la presentazione di un libro a lui dedicato - afferma Jan Casella, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra -. È una figura così centrale che ha fatto sì che quattro persone, tra cui io, nato nel 1989, Pierpaolo Farina del mio stesso anno, l’autore del libro, Alfonso Di Lieto, nato nel 1987, ed Erica Crespiani, del 1991, tutti nati dopo la sua morte, sentano oggi, a 41 anni dalla sua scomparsa, il bisogno di parlare di lui. E questo perché Berlinguer incarna un’idea di politica che la mia generazione, purtroppo, non ha conosciuto direttamente» sottolinea Casella.

Per Casella, Berlinguer «era un uomo gentile, rigoroso, concreto e coerente. Aveva visione e coraggio. Ma non deve diventare un’icona da sventolare a ogni occasione da chiunque. Berlinguer era un uomo di parte, era un comunista, un politico anche scomodo, sia a livello nazionale che internazionale. Direi scomodissimo, soprattutto dopo la famosa intervista in cui parlò della ‘questione morale’, puntando il dito contro la partitocrazia che, anziché occuparsi dei cittadini, si preoccupava solo di consolidare il proprio potere» spiega Casella.

«Oggi, in un contesto in cui il sistema politico insiste con ancora maggiore arroganza nell’occupazione del potere, è ancora più importante ricordare Berlinguer, essere testimoni del suo messaggio e continuare a lottare per una società più giusta, libera dal malaffare. È per questo che lui ha sacrificato tutta la sua vita» conclude il consigliere regionale Avs.